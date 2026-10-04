Лула да Силва опережает по популярности Болсонару в преддверии выборов в Бразилии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опережает по популярности своего главного соперника, сенатора Флавиу Болсонару, свидетельствуют результаты опроса компании Datafolha, опубликованного перед первым туром президентских выборов.

По этим данным, действующего президента готовы поддержать 45% опрошенных, Болсонару - 42%. За остальных 13 кандидатов голоса готовы отдать менее 5%. Остальные респонденты либо планируют голосовать "против всех", либо не определились с выбором.

По сообщениям западных СМИ, ожидается высокая явка.

Участники президентской гонки в субботу завершили предвыборные кампании.

В воскресенье в стране состоится первый тур президентских выборов. В случае, если ни один кандидат не сможет набрать более 50% голосов, 25 октября состоится второй тур.

Флавиу Болсонару - сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и член правой Либеральной партии. Флавиу Болсонару обвиняет Лулу да Силву в убытках госкомпаний и в нежелании вести борьбу с организованной преступностью. Болсонару также выступает за активизацию сотрудничества с нынешней администрацией США.

Лула да Силва является членом левоцентристской Партии трудящихся. Он обещает в случае сохранения власти положить конец проблемам в стране, в частности, инвестировать в здравоохранение, образование и строительство жилых домов. В конце сентября предвыборный штаб президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы распространил видеоролик, в котором обвинил президента США Дональда Трампа в попытке колонизировать Бразилию, поддерживая Флавиу Болсонару.