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В Бразилии начинаются президентские выборы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Бразилии в воскресенье состоится первый тур президентских выборов.

В случае, если ни один кандидат не сможет набрать более 50% голосов, 25 октября состоится второй тур.

Главными из 13 претендентов на пост главы государства являются действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, а также Флавиу Болсонару - сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и член правой Либеральной партии. Флавиу Болсонару обвиняет Лулу да Силву в убытках госкомпаний и в нежелании вести борьбу с организованной преступностью. Болсонару также выступает за активизацию сотрудничества с нынешней администрацией США.

Лула да Силва является членом левоцентристской Партии трудящихся. Он обещает в случае сохранения власти положить конец проблемам в стране, в частности, он обещает инвестировать в здравоохранение, образование и строительство жилых домов. В конце сентября предвыборный штаб президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы распространил видеоролик, в котором обвинил президента США Дональда Трампа в попытке колонизировать Бразилию, поддерживая Флавиу Болсонару.

В случае победы Лула да Силва останется во главе государства на четвертый срок. Помимо нынешнего срока, он занимал должность президента в 2003-2011 гг.

Согласно опросу AtlasIntel, проведенному в конце сентября, в первом туре выборов за Лулу да Силву готовы проголосовать 45,3% респондентов, а за Болсонару - 42,2%.

По данным того же опроса, в случае проведения второго тура победу одержит Болсонару, а отрыв от действующего президента будет минимален: за сенатора проголосуют 47,7%, а за Лулу да Силву - 47,6%.

При этом ранее в Бразилии публиковались опросы, в которых небольшой перевес во втором туре был у действующего президента.

Луис Инасиу Лула да Силва США Дональд Трамп
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