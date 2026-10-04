Трамп еще не принял решения о введении пошлин в отношении покупателей нефти РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп примет решение о том, вводить ли пошлины в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из РФ, после оценки всех "за" и "против", заявил в воскресенье министр энергетики США Крис Райт.

"Он оставляет каждое решение на последний момент, он оценит возможные "за" и "против", - заявил Райт в интервью CBS.

Министр также подчеркнул, что США хотели бы поддерживать хорошие отношения с Китаем.

Вместе с тем он заявил, что Трамп активно работает над урегулированием конфликта России и Украины. "Мы поддерживаем постоянный диалог о завершении этого конфликта с обеими сторонами", - заявил министр, выразив мнение, что завершение украинского конфликта приведет к снижению цен на энергоносители.

CBS отмечает, что, согласно закону об антироссийских санкциях, Трамп до 18 октября должен принять решение о том, введет ли он на данном этапе пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей. Такими странами являются, в частности, Китай и Индия.