Что случилось этой ночью: четверг, 19 ноября
Удар по Крымскому мосту, выступление Путина на саммите АТЭС, сбой в секретной сети АНБ и IPO Anthropic
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Крымский мост подвергся атаке ВСУ, движение по нему было приостановлено. Это третья атака по мосту за последние дни.
- Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС в Шэньчжэне. Партнерство с экономиками АТР президент назвал стратегическим курсом России. По его словам, за восемь месяцев товарооборот со странами региона вырос почти на треть.
- Демократы в Палате представителей США одобрили выдвижение кандидатуры Хакима Джеффриса на пост спикера. Голосование состоится в январе 2027 г.
- В Севастополе с полуночи на АЗС "Атан" и "ТЭС" начали действовать ограничения на продажу топлива. Лимиты ввели из-за ажиотажного спроса.
- Атомный авианосец ВМС США USS George Washington покинул Ближний Восток, еще два авианосца остаются в регионе.
- CNN сообщил о масштабном сбое во внутренней сети Агентства нацбезопасности США. Неполадки затронули разведцентр в Джорджии, отвечающий за операции на Ближнем Востоке.
- Компания Anthropic определила цену размещения акций в рамках IPO на уровне $83 за бумагу, что выше ранее заявленного ценового диапазона в $70-78.
- Московский ЦСКА со счетом 4:2 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ.