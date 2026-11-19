Что случилось этой ночью: четверг, 19 ноября

Удар по Крымскому мосту, выступление Путина на саммите АТЭС, сбой в секретной сети АНБ и IPO Anthropic

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Крымский мост подвергся атаке ВСУ, движение по нему было приостановлено. Это третья атака по мосту за последние дни.

- Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС в Шэньчжэне. Партнерство с экономиками АТР президент назвал стратегическим курсом России. По его словам, за восемь месяцев товарооборот со странами региона вырос почти на треть.

- Демократы в Палате представителей США одобрили выдвижение кандидатуры Хакима Джеффриса на пост спикера. Голосование состоится в январе 2027 г.

- В Севастополе с полуночи на АЗС "Атан" и "ТЭС" начали действовать ограничения на продажу топлива. Лимиты ввели из-за ажиотажного спроса.

- Атомный авианосец ВМС США USS George Washington покинул Ближний Восток, еще два авианосца остаются в регионе.

- CNN сообщил о масштабном сбое во внутренней сети Агентства нацбезопасности США. Неполадки затронули разведцентр в Джорджии, отвечающий за операции на Ближнем Востоке.

- Компания Anthropic определила цену размещения акций в рамках IPO на уровне $83 за бумагу, что выше ранее заявленного ценового диапазона в $70-78.

- Московский ЦСКА со счетом 4:2 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ.