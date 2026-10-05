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ЦИК Боснии и Герцеговины сообщил результаты выборов после подсчета более 96% бюллетеней

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) сообщил предварительные результаты выборов в центральный и два региональных парламента, а также президента Республики Сербской (энтитет в составе БиГ) после подсчета более 96% бюллетеней.

Согласно им, Денис Бечирович из движения "Объединенные за государство БиГ" лидирует в борьбе за место члена президиума БиГ от боснийских мусульман с 26,78% голосов. Его основной конкурент Бакир Изетбегович из Партии демократического действия (SDA) получает 23,88%.

Хорватов в президиуме, по предварительной информации, представит Дарияна Филипович из Хорватского демократического содружества (HDZ) с 13,89% голосов.

Сербы отдали предпочтение Жельке Цвиянович из правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД). У нее предварительно 55,33%.

Кандидат на пост президента РС БиГ Саво Минич получает 52,08% голосов. У его основного конкурента, выдвиженца Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша - 41,87%.

В выборах парламента Республики Сербской правящая СНСД получает 40,93%, на втором месте - оппозиционная коалиция мэра Баня-Луки Драшко Станивуковича с 15,07%, на третьем - СДС с 13,1% голосов.

На выборах палаты представителей парламента Федерации Боснии и Герцеговины лидирует SDA c 30,63%. На втором месте - Социал-демократическая партия БиГ (SDP) с 15,41%. Третье место занимает коалиция партий боснийских хорватов во главе с HDZ c 13,56%.

Босния и Герцеговина
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ЦИК Боснии и Герцеговины сообщил результаты выборов после подсчета более 96% бюллетеней

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