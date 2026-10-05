Таджикистан планирует построить ГЭС "Хуталон" мощностью 800 МВт

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Таджикистан планирует построить на реке Вахш гидроэлектростанцию (ГЭС) "Хуталон" ("Шуроб") установленной мощностью 800 МВт, сообщила пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов республики.

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа посетил площадку, определенную для строительства станции, и ознакомился с участками, предусмотренными для размещения плотины, машинного зала и других основных сооружений ГЭС.

Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию (ТЭО), ГЭС "Хуталон" предполагается построить в русле Вахша между двумя крупнейшими гидроэнергетическими объектами страны - Рогунской ГЭС в верхнем течении и Нурекской ГЭС в нижнем.

Проектная мощность станции составит 800 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - более 2,5 млрд кВт·ч. По данным, опубликованным ранее со ссылкой на предварительное ТЭО, расчетная среднегодовая выработка может составить около 2,684 млрд кВт·ч.

В ноябре 2025 года правительство Таджикистана создало государственное учреждение "Центр реализации проекта строительства ГЭС "Хуталон", определив его заказчиком и исполнителем проекта. В задачи учреждения входят подготовка, строительство и ввод станции в эксплуатацию.

Проект "Хуталон" является частью планов по дальнейшему развитию Вахшского каскада гидроэлектростанций и по наращиванию генерирующих мощностей Таджикистана.

Развитие гидроэнергетики имеет ключевое значение для энергетики страны: более 95% производимой в Таджикистане электроэнергии приходится на гидроэлектростанции. При этом производство электроэнергии существенно зависит от сезонного притока воды, что приводит к дефициту генерации в осенне-зимний период.

По данным Минэнерго Таджикистана, в первом полугодии 2026 года в республике было произведено 11,656 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Потери электроэнергии в энергосистеме за этот период составили 1,654 млрд кВт·ч (12,9%).

Одним из основных проектов, направленных на увеличение производства электроэнергии, остается строительство Рогунской ГЭС мощностью 3 780 МВт. По оценке Всемирного банка, после выхода на полную мощность Рогунская ГЭС сможет ежегодно производить около 14,4 млрд кВт·ч и способствовать сокращению зимнего дефицита электроэнергии в Таджикистане.

Одновременно республика развивает другие направления возобновляемой энергетики. В частности, Минэнерго обсуждало с международными инвесторами строительство солнечных электростанций общей мощностью 1 250 МВт.

Власти Таджикистана ставят задачу обеспечить к 2032 году производство электроэнергии полностью за счет возобновляемых источников энергии. На этом фоне строительство новых ГЭС, модернизация действующих станций и развитие солнечной генерации рассматриваются как основные направления расширения энергетических мощностей страны.

Проект ГЭС "Хуталон" находится на стадии подготовки и технико-экономического обоснования. Его реализация должна увеличить установленную мощность энергосистемы Таджикистана и расширить возможности использования гидроэнергетического потенциала реки Вахш.