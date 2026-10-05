Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,75% - до 631,35 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,32%, германский DAX - 1,17%, французский CAC 40 - 0,79%, итальянский FTSE MIB - 0,49%, испанский IBEX 35 - 0,42%.

Поддержку настроениям инвесторов оказало снижение цен на энергоносители на новостях о том, что страны G7 намерены высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как показали опубликованные в пятницу предварительные данные, потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на максимальные с сентября 2023 года 3,8% в годовом выражении. Инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 3,2%, и превысила консенсус-прогноз аналитиков на уровне 3,6%.

Среди компонентов Stoxx 600 лидером роста стал австрийский производитель печатных плат и подложек для интегральных схем AT&S Austria Technologie und Systemtechnik (+10,4%).

Значительно подорожали бумаги представителей полупроводникового сектора, в том числе Infineon Technologies - на 8,8%, ASM International - на 5,5%, BE Semiconductor - на 7%, STMicroelectronics - на 6,7%, ASML Holding - на 3,5%.

Стоимость акций Hensoldt повысилась на 3,1%, Aixtron - на 7,6%, Technoprobe - на 6%, Soitec - на 7,7%, BT Group - на 2,9%, Stellantis - на 0,9%, Thyssenkrupp - на 2,1%.

На торгах в Лондоне уверенно поднялись в цене бумаги горнодобывающих Antofagasta, Glencore и Anglo American (+3% у всех трех).

Швейцарская банковская группа Julius Baer, которая ранее анонсировала запуск программы обратного выкупа акций на сумму до 600 млн швейцарских франков ($723 млн), нарастила капитализацию на 2%.

Самое сильное снижение в сводном индексе продемонстрировали котировки онлайн-платформы для трейдинга и инвестиций IG Group (-22,6%). Компания сообщила, что ее выручка в третьем квартале сократилась на 14%, а также ухудшила годовой прогноз роста этого показателя до 4-6% с 10-15%. В ходе сессии котировки IG Group опускались на 27%, что является максимальным внутридневным падением с декабря 2016 года.

Рыночная стоимость Auto1 сократилась на 4,8%, Plus500 - на 5,2%, Kion Group - на 7,7%, Sweco - на 1,8%, XTB - на 5,4%, Sanofi - на 3,1%, Swissquote - на 1,7%.

Заметные потери понесли германские автопроизводители Daimler Truck (-2%) и BMW AG (-0,9%).

Шведская Volvo Cars уменьшила капитализацию на 7,4%. Производитель легковых автомобилей в третьем квартале снизил глобальные продажи на 10,7% относительно того же периода прошлого года - до 141,609 тыс. единиц.

В минусе также завершили сессию котировки акций французских производителей товаров класса люкс Kering (-3,2%) и Hermes International (-0,2%).