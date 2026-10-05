Уолл-стрит выросла в пятницу на слабых данных по рынку труда США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, поскольку более плохие, чем ожидалось, данные о состоянии рынка труда США снизили вероятность скорого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,49% и составил 51176,96 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,73% - до 7722,72 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,19% и завершил торги на уровне 27190,86 пункта.

За минувшую неделю S&P 500 потерял 0,27%, Dow Jones - 1,26%, тогда как Nasdaq вырос на 0,45%.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в сентябре увеличилось на 29 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 90 тыс. Безработица в стране неожиданно повысилась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее.

Данные по занятости внимательно отслеживает Федрезерв и учитывает их при принятии решений по ключевой ставке. После выхода худших, чем ожидалось, статданных трейдеры снизили оценку вероятности повышения ставки ФРС в октябре до примерно 22%, по данным CME FedWatch.

"Это неплохая новость в том смысле, что она означает отсутствие перегрева экономики, - сказал Роберт Бернстоун из SummitTX Capital. - Но насколько это на самом деле хорошо? Конечно, повышение процентной ставки в ближайшее время отменяется, но есть опасения по поводу состояния экономики и инфляции, так что участники рынка испытывают сдержанный оптимизм".

Лидерами роста в индексе S&P 500 в пятницу стали акции компаний, связанных с полупроводниковой сферой. Цена бумаг Teradyne Inc. выросла на 8%, Hewlett Packard Enterprise - на 7,4%.

Капитализация ON Semiconductor увеличилась на 6%, бумаги Synaptics подскочили в цене на 14%. Компании пересмотрели условия заключенного в июне соглашения о слиянии. В соответствии с новыми условиями ON Semiconductor заплатит $123 за акцию Synaptics, то есть порядка $5,7 млрд за компанию. Предполагается, что оплата будет произведена денежными средствами, а не акциями, как планировалось ранее.

Стоимость акций Boeing Co. повысилась на 0,7%. Инженеры компании одобрили предложенный руководством коллективный договор, что снимает угрозу забастовки, которая могла существенно ухудшить положение американского авиастроительного гиганта. Переговоры профсоюза с компанией длились несколько месяцев.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. увеличилась на 0,9% на сообщениях СМИ о том, что крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа планирует реструктурировать телевизионный бизнес, что может означать консолидацию подразделений и сокращение сотен рабочих мест.

Акции Moderna Inc. подорожали на 0,6% на новости, что бумаги производителя вакцин войдут в расчет фондового индекса Nasdaq 100 с 9 октября вместо акций Warner Bros. Discovery, которую приобретает Paramount Skydance Corp.

Самое резкое снижение в S&P 500 продемонстрировали бумаги Western Digital и Seagate Technology, упавшие на 10,2% после сообщения издания Nikkei о том, что их японский конкурент Toshiba планирует удвоить производство жестких дисков (HDD) для центров обработки данных в 2027 финансовом году.

В индексе Dow Jones лидером снижения стала Nike Inc. Капитализация производителя спортивных товаров упала на 3,6% на новости, что компания в первом финансовом квартале сократила чистую прибыль на 2%, выручку - на 4%, при этом прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка - хуже.