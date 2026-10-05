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Рост ВВП Вьетнама в III квартале был максимальным за 4 года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экономика Вьетнама в третьем квартале выросла на 9,95% относительно аналогичного периода прошлого года, согласно данным статистического ведомства страны.

Это максимальный подъем за четыре года (с третьего квартала 2022 года).

Сектор услуг продемонстрировал подъем на 9,5%, промышленность и строительная отрасль - на 12,5%, сельское хозяйство - на 4,2%.

Экспорт увеличился на 23,3%, импорт - на 28,8%.

Во втором квартале ВВП Вьетнама вырос на 8,81% г/г.

В январе-сентябре экономика страны увеличилась на 9,01%, по данным статуправления. Экспорт подскочил на 24,5% (до $434,3 млрд), импорт - на 36,7% (до $453,7 млрд). В результате был зафиксирован рекордный внешнеторговый дефицит в размере $19,4 млрд.

Правительство Вьетнама ожидает, что по итогам 2026 года экономический рост превысит 10%. В прошлом году ВВП страны повысился на 8,02%.

Вьетнам
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