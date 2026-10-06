Сейм Литвы снова проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия

Финальное голосование назначено на 12 января

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Парламентарии Сейма Литвы на повторном голосовании одобрили поправку к Конституции, предусматривающую отмену положения о запрете размещения на литовской территории оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств, назначена дата финального голосования, сообщило во вторник литовское Минобороны.

"Поправка к Конституции мотивирована тем, что Литва должна обладать возможностью использовать весь потенциал сдерживания НАТО. Ядерное оружие НАТО является наиболее эффективным средством сдерживания, а ядерный щит НАТО – основой этого сдерживания. Литва – единственная страна НАТО, в Конституции которой существует подобный запрет", - говорится в сообщении.

"Сейм соберется для окончательного голосования по конституционной поправке после трехмесячного перерыва - 12 января следующего года", - сообщили в ведомстве.

Для внесения поправок в Конституцию Литвы необходимо, чтобы как минимум 94 парламентария проголосовали за них трижды. В ходе первого и второго голосований это число составило 99 и 106 соответственно.

В настоящее время статья 137 Конституции Литвы устанавливает, что в стране не могут размещаться оружие массового поражения или военные базы иностранных государств.