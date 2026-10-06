В Кремле назвали шагом к эскалации планы Литвы о размещении ядерного оружия

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Размещение на территории соседнего государства ядерного оружия - это шаг в сторону эскалации напряженности, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения безопасности, заявили в Кремле, комментируя возможность снятия запрета в Литве на размещение в стране ядерного оружия.

"Военная база - это часть военной инфраструктуры. И если чья-то, собственно, главной страны НАТО военная инфраструктура приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности, ровно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают процесс рассмотрения в Литве вопроса на снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия и рассмотрение Соединенными Штатами предложения о создании там постоянной американской базы.

Он отметил, что это все "не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению".

"Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков.

Сейм Литвы 6 октября на повторном голосовании одобрил поправку к Конституции, предусматривающую отмену положения о запрете размещения на литовской территории оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств, окончательное голосование по конституционной поправке состоится 12 января следующего года.

Литовское Минобороны сообщало, что "поправка к Конституции мотивирована тем, что Литва должна обладать возможностью использовать весь потенциал сдерживания НАТО, ядерное оружие НАТО является наиболее эффективным средством сдерживания, а ядерный щит НАТО - основой этого сдерживания".

В администрации президента США в свою очередь отмечали, что рассмотрят предложение Литвы о размещении своей базы в этой стране.