В Великобритании снова сообщили об ударе по танкеру в Ормузском проливе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По танкеру, название которого не приводится, нанесен удар неопознанным снарядом в то время, когда он выходил через Ормузский пролив, сообщает во вторник Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Заслуживающий доверия источник сообщил, что танкер, шедший через Ормузский пролив, подвергся обстрелу неопознанным снарядом", - говорится в публикации.

В ней уточняется, что инцидент произошел 5 октября.

Ведется расследование.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности в районе Ормузского пролива.

Накануне UKMTO сообщало, что в танкер, шедший через Ормузский пролив, попал боеприпас неустановленного происхождения, на борту судна возник пожар.

Идет ли речь об одном и том же инциденте или о разных, не уточняется.