Танкер подвергся удару в Ормузском проливе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В танкер, шедший через Ормузский пролив, попал боеприпас неустановленного происхождения, на борту судна возник пожар, сообщает в понедельник Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Капитан танкера заявляет, что в судно попал снаряд неизвестного происхождения. В машинном отделении танкера вспыхнул пожар. Члены экипажа пытаются потушить возгорание", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Данных о жертвах, а также ущербе для окружающей среды не приводится.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности в районе Ормузского пролива.