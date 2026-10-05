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Танкер подвергся удару в Ормузском проливе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В танкер, шедший через Ормузский пролив, попал боеприпас неустановленного происхождения, на борту судна возник пожар, сообщает в понедельник Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Капитан танкера заявляет, что в судно попал снаряд неизвестного происхождения. В машинном отделении танкера вспыхнул пожар. Члены экипажа пытаются потушить возгорание", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Данных о жертвах, а также ущербе для окружающей среды не приводится.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности в районе Ормузского пролива.

Великобритания Ормузский пролив
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