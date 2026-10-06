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Более 10 граждан Индии пострадали из-за удара по судну в Ормузском проливе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате удара по судну On Peace недалеко от побережья Омана пострадали 12 человек, 11 из которых являются гражданами Индии, заявили во вторник в индийском МИД.

"Мы осуждаем удар по коммерческому судну под флагом Панамы On Peace, нанесенный ранее сегодня у побережья Омана. (...) Из 19 членов экипажа 17 являются гражданами Индии. Мы узнали, что 12 членов экипажа пострадали, в том числе 11 граждан Индии", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

В нем отмечается, что судно попало под удар, когда проходило через Ормузский пролив.

В МИД выразили благодарность властям Омана, которые помогли эвакуировать экипаж судна и предоставили им медицинскую помощь.

В ведомстве подчеркнули, что продолжающиеся удары по судам на Ближнем Востоке являются серьезным поводом беспокойства для Индии. В связи с этим власти вновь призвали все стороны прекратить подобные удары.

Индия Ормузский пролив Оман
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