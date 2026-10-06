Саудовская Аравия считает, что без военного давления хуситы не пойдут на переговоры

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Эр-Рияде считают, что движение "Ансар Аллах" пойдет на переговоры, лишь получив урон на поле боя, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Два представителя властей региональных стран заявили, что в Саудовской Аравии уверены: без военного давления хуситы не вернутся за стол переговоров", - информирует агентство.

В понедельник председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил о старте операции "Рассвет Йемена", нацеленной на борьбу с хуситами и освобождение от них столицы страны Саны.

Представители йеменских властей заявляли, что проправительственные формирования заняли ряд ключевых районов возле Баб-эль-Мандебского пролива, включая город Дубаб и его аэропорт, которые хуситы захватили несколько недель назад, и контролируют значительную часть прибрежной полосы в провинции Таиз. В ответ хуситы отмечали, что отбили атаки проправительственных отрядов и вернули часть потерянной территории.

В йеменском правительстве также заявили о напряженных боях с хуситами на юге провинции Таиз. Его административный центр Таиз - третий по величине город страны, место, где сходятся важные трассы; хуситы пытаются взять город в кольцо. В свой черед в правительстве утверждают, что нанесли крупные потери хуситам в живой силе и технике, атакуют противника с воздуха.

В операции "Рассвет Йемена" задействованы более 100 истребителей арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией; в коалиции заявляют об уничтожении 324 целей. В йеменской армии утверждали, что за понедельник уничтожили примерно 100 бойцов "Ансар Аллаха" и еще 150 ранили.