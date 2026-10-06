Правительство Йемена призвало население страны не вступать в ряды хуситов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими во вторник призвал жителей йеменских территорий, контролируемых представителями движения "Ансар Аллах" (хуситы), игнорировать призывы хуситов пополнять их ряды.

"Мы призываем граждан в районах, насильно контролируемых хуситами, не реагировать на их мобилизационную кампанию и не отправлять своих сыновей в заведомо проигрышные бои", - передает его слова издание The National.

Между тем, по данным телеканала "Аль-Джазира", премьер Йемена Шайа Мохсен Аз-Зиндани отдал МИД распоряжение нарастить дипломатические усилия с целью разъяснить общественности в мире цели начатой операции "Рассвет Йемена" и получить международную поддержку. В частности, речь будет идти о защите свободы навигации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

В ходе встречи с военными командирами премьер отметил, что восстановление работы государственных институтов неотделимо от защиты судоходства в омывающих Йемен акваториях. Также Аз-Зиндани потребовал от МВД усилить режим безопасности на подконтрольных правительству территориях.

В свою очередь представитель хуситов Яхья Сари заявил, что силы движения отразили несколько попыток йеменских правительственных сил наступать на районы у Баб-эль-Мандебского пролива и заставили их отступить. Он отметил, что хуситы выпустили 10 баллистических ракет по позициям правительственных войск, пытающихся закрепиться возле пролива, нанесли значительный урон их живой силе и технике.

4 октября признанное на международном уровне правительство Йемена начало контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Впоследствии представители йеменских властей заявляли, что их войска взяли под контроль ряд ключевых районов возле пролива, включая город Дубаб и его аэропорт, а также значительную часть прибрежной полосы в провинции Таиз. В ответ хуситы заявляли, что отбили атаки проправительственных отрядов и вернули часть потерянной территории.