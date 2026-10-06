МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Франции насчитало во вторник более 250 тыс. школьников и студентов, которые участвуют в протестах, в том числе 56 тыс. в Париже, сообщает газета Le Figaro.

Со своей стороны молодежные и студенческие организации, стоящие во главе протестного движения, утверждают, что всего в стране 450 тыс. бастующих, из них в Париже - 100 тыс. С этой оценкой, отмечает издание, согласна генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзных объединений Франции - Всеобщей конфедерации труда - Софи Бине.

По информации газеты, это движение перекинулось уже и на французские заморские департаменты и регионы.

Масштабные протесты школьников и студентов во Франции, вспыхнувшие в сентябре и вылившиеся в крупные общенациональные манифестации, сопровождающиеся порой насильственными действиями, сосредоточены вокруг требований коренной реформы системы образования и улучшения условий обучения.

Le Figaro также сообщает, что министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре выступят в среду перед депутатами Национального собрания. Слушания пройдут на фоне очередной волны масштабных и крайне напряженных протестов старшеклассников. Нуньес предстанет перед членами комиссии по законодательству, темой обсуждения станут "обеспечение общественного порядка в ходе протестов старшеклассников и защита людей от насилия".

Жеффре выступит на заседании комиссии по культуре и образованию, где будет обсуждаться вопрос о "блокировании лицеев".