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Макрон проведет совещание с министрами по вопросу протестного движения молодежи

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон созывает во вторник вечером министерское совещание в связи с усилением напряженности, создаваемой протестами школьников и студентов, передает BFMTV.

"Сегодня вечером Эммануэль Макрон обсудит текущую ситуацию с рядом министров, в том числе с премьер-министром Себастьеном Лекорню и министром национального образования Эдуаром Жеффре", - сообщил телеканал со ссылкой на окружение президента республики.

Лекорню, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, заявил, что в ходе беспорядков, сопровождающих протестное движение молодежи, получили ранения 215 учащихся, 85 работников образования, в том числе 34 директора школ и их заместителя. По словам премьер-министра, это "самые тяжелые за последние десятилетия показатели по числу пострадавших работников системы образования".

Масштабные протесты школьников и студентов во Франции, вспыхнувшие в сентябре и вылившиеся в крупные общенациональные манифестации, сопровождающиеся порой насильственными действиями, сосредоточены вокруг требований коренной реформы системы образования и улучшения условий обучения.

Эммануэль Макрон Франция
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