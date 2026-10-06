Эфиопские правительственные силы продолжают зачистку региона Тыграй от бойцов НФОТ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Эфиопии и союзные им военизированные формирования, ведущие борьбу с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ), пытаются взять под контроль больше территорий в регионе Тыграй, сообщает во вторник Associated Press (AP).

"Наша миссия - взять контроль регион Тыграй, освободить его от повстанцев НФОТ", - приводит AP слова командира союзной правительству группировки "Силы мира Тыграя" Эрмияса Абабу.

Он отметил, что войска применяют против НФОТ беспилотники. Также он утверждает, что в северной части Тыграя присутствуют военные из соседней Эритреи.

Абабу добавил, что "Силы мира Тыграя" и военные контролируют Мэкэле - административный центре Тыграя, патрулируют улицы, чтобы пресекать случаи мародерства.

В сентябре Народный фронт освобождения Тыграя, управлявший Эфиопией с 1991 года по 2018 год и затем лишенный власти премьером Абием Ахмедом Али, и еще шесть групп сформировали "Альянс сил за выживание народов Эфиопии", нацеленный на свержение правительства в Аддис-Абебе. 23 сентября отряды НФОТ перешли в наступление, в том числе в регионах Афар и Амхар при поддержке местных групп, захватили три аэропорта, включая расположенный у Мэкэле.

Однако на прошлой неделе федеральные войска начали контрнаступление и отбили аэропорт Мэкэле. В воскресенье правительственные части вошли в Мэкэле после того, как город покинули формирования НФОТ.

По данным AP, в Мэкэле постепенно восстанавливается активность и движение транспорта, пешеходы все больше появляются на улицах. Однако перебои со снабжением и нехватка наличных средств затрудняют жизнь горожан.

В 2020-2022 годах в Тыграе уже шел конфликт между федеральным правительством Эфиопии, которому оказывали помощь военные Эритреи, и НФОТ. Однако с тех пор отношения Эфиопии и Эритреи ухудшились. Так, Аддис-Абеба обвиняет Эритрею, а также Египет и Судан в поддержке вооруженной оппозиции. В свою очередь в Асмэре опасаются, что лишенная выхода к морскому побережью Эфиопия стремится его проложить к Красному морю через эритрейскую территорию.

Накануне эфиопский премьер Абий Ахмед Али, вновь переизбранный парламентом на этот пост по итогам июньских всеобщих выборов, снова заявил, что Эфиопия не может стабильно развиваться, не имея выхода к Красному морю.