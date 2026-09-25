AP сообщило о перебоях с интернетом в зоне боев в Эфиопии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В некторых районах на севере Эфиопии, где на этой неделе федеральные войска вновь вступили в столкновения с местными военизированными формированиями, нарушена работа интернета, сообщает AP.

Основные телекоммуникационные операторы не могут предоставлять услуги в прежнем объеме. Жители региона Тыграй, где вновь начались бои, покупают резервные SIM-карты, чтобы оставаться на связи. При этом некоторые опасаются повторения ситуации с конфликтом в 2020 - 2022 году в Тыграе, когда дорожная сеть и электроснабжение региона оказались отрезаны от остальной части страны.

Собеседники AP также сообщили, что для гражданских автомобилей закрыты дороги между Тыграем и соседним Афаром. Подтвердить эти данные из других источников агентство не может.

В регионе Амхар у города Абала шли тяжелые ночные бои с применением БПЛА.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), управлявший Эфиопией с 1991 по 2018 годы и затем лишенный власти премьером Абием Ахмедом Али, и еще шесть групп 20 сентября сформировали "Альянс сил за выживание народов Эфиопии", нацеленный на свержение правительства в Аддис-Абебе. В альянс вошли оппозиционно настроенные вооруженные группы в регионах Тыграй, Афар, Амхара, Бенишангуль-Гумуз, Ороми и Сомали. В частности, к нему примкнули Национальное движение Амхара Фано и Армия освобождения Оромо.

НФОТ 23 сентября обвинил федеральное правительство в агрессивных действий с использованием сухопутных сил, артиллерии и дронов и провозгласил начало "оборонительной войны"; в Аддис-Абебе в свою очередь обвинили НФОТ в масштабном наступлении. Отряды НФОТ захватили три аэропорта, в том числе в административном центре Тыграя - Мэкэле, а также в городе Лалибэла, начали атаки в сопредельных регионах Афар и Амхара.

Источники Bloomberg заявили, что теперь развитие ситуации будут зависеть, сколько фронтов смогут открыть противники эфиопского правительства, и насколько эффективно они будут проводить совместные операции. В то же время в рядах вооруженных сил Эфиопии числятся более 500 тыс. человек, военные располагают крупным арсеналом беспилотников и внешней поддержкой, в том числе от ОАЭ.

Bloomberg отмечает, что бои на севере Эфиопии возле Эритреи могут перекинуться через границу; так же как конфликт в соседнем Судане способен выйти за его пределы - в Эфиопию.

В 2020 - 2022 годах в Тыграе шел конфликт между федеральным правительством Эфиопии, которому оказывали помощь военные Эритреи, и НФОТ. В 2022 году в Претории стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Однако впоследствии в НФОТ верх одержали сторонники жесткой линии и взяли под контроль региональные органы власти. Рост напряженности продолжался месяцами, стороны обвиняли друг друга в нарушении мирного соглашения.