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Матвиенко считает беспорядки на улицах Европы следствием политики ЕС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что беспорядки на улицах Европы являются следствием проводимой европейскими государствами политики.

"Это не какое-то точечное недовольство. Я бы сказала, что это уже панъевропейское недовольство, когда люди от безысходности выходят на улицы и протестуют против евробюрократии, которая практически лишила суверенитета европейские государства. Люди протестуют против того, что их политики не борются за национальные интересы своих стран, а решают некие геополитические проблемы, кем-то выдуманные, в попытках сохранять свою гегемонию, усиливать свое влияние", - сказала Матвиенко журналистам в Туркменбаши.

Также она заявила, что "люди недовольны идущей милитаризацией Европы, и практически Евросоюз сегодня скатывается к военному блоку". "Ведь он создавался с совершенно другими задачами, под другие цели, как единое экономическое сообщество в интересах более успешного развития экономики, повышения благосостояния жизни своих граждан", - сказала спикер.

Она заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц "публично заявил, что ему все равно, что там думает немецкий народ, он считает, что так и надо продолжать поддерживать киевский режим".

"Люди реально высказывают свое недовольство, и происходит падение режимов, смена партий правящих, и это уже очевидный процесс. И с этим нельзя не считаться. Мы не злорадствуем. Я считаю, что для нас лучше стабильная, спокойная Европа, которая ведет взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодную торговлю, которая выступала бы за единую неделимую европейскую евразийскую безопасность", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что "это очень тревожная тенденция, но людей можно понять, им не оставили выбора, их голос не учитывается, их голос не слышат нынешние политики".

"Они сами привели к тому, что это произошло, потому что, не буду всё перечислять, отказ от дешёвых углеводородов, стабильных поставок, неполитизированных, не ангажированных, и так далее - они сами привели к этому состоянию. Вместо того, чтобы всё-таки переосмыслить, осознать, что это путь в никуда, что это путь к гибели, что надо всё-таки национальные интересы отстаивать, а в условиях нынешней власти, евробюрократии, просто невозможно отстаивать национальные интересы, там всё по приказу. Надо - они поменяют порядок, раньше был консенсус, сейчас они что хотят, творят. Это очень тревожные процессы", - отметила спикер.

Фридрих Мерц Валентина Матвиенко ЕС
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