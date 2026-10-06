Поиск

Турция собирается направить в Саудовскую Аравию военные силы и средства обороны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Анкара вскоре намерена перебросить в Саудовскую Аравию еще больше военнослужащих и техники, сообщает во вторник Middle East Eye со ссылкой на источники.

"Несколько турецких источников во вторник заявили изданию, что Турция планирует в ближайшие недели нарастить военное присутствие в Саудовской Аравии, развернув там еще больше военных и оборонительных средств в то время, как хуситы усиливают атаки на королевство", - информирует газета.

Два собеседника издания уточнили, что с 2025 года Турция держит в королевстве технический персонал, системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам на важнейшие инфраструктурные объекты, в том числе энергетические.

Один высокопоставленный турецкий госслужащий добавил, что Анкара отправит дополнительное оборудование, техников, аварийные бригады и сопровождающие их войска. Он напомнил, что по соглашению Анкары и Эр-Рияда от 2010 года Турция может развертывать в королевстве ограниченные силы для обеспечения технических потребностей. Расширенное присутствие требует по конституции одобрения парламента Турции. Он отметил, что Турция еще не ратифицировала Мекканское оборонительное соглашение, но здесь приоритет могут отдать национальному законодательству.

Другое должностное лицо сказало, что Анкара разместит военные силы минимум в одном командном пункте, технические группы готовили его весь сентябрь; причем речь идет лишь о помощи в обороне.

Собеседники Middle East Eye также говорили о возможной отправке в королевство сил спецназначения Турции. Другие источники утверждали, что в Саудовскую Аравию перебросят турецких пилотов и самолеты, которые будут сбивать запускаемые хуситами дроны и баллистические ракеты.

"У нас нет планов отправлять много солдат и нет планов прямо вмешиваться в ситуацию в Йемене. (...) Анкара по-прежнему верит, что дипломатические усилия принесут результаты в предстоящие месяцы", - сказал газете один из высокопоставленных турецких чиновников.

Ожидается, что турецкие военные будут защищать западный участок стратегического нефтепровода "Восток-Запад", Эр-Рияд и святыни мусульман.

Накануне стало известно, что Пакистан и Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения договорились с Саудовской Аравией о развертывании военных сил на территории королевства для обеспечения его безопасности. Стороны осудили попытки хуситов нанести удары по саудовским городам Мекке и Медине, гражданским и экономическим объектам,заявив о "безоговорочном непринятии любых атак или угроз, направленных против безопасности и территориальной целостности королевства".

На прошлой неделе издание The Independent со ссылкой на источники писало, что от 30 тыс. до 40 тыс. военных Пакистана на данный момент находятся в Саудовской Аравии, они должны помогать в охране границ и отражении воздушных атак.

Турция Саудовская Аравия хуситы Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 6 октября

Проработкой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался

МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

 МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

Фон дер Ляйен настаивает, что к концу 2027 года ЕС сведет к нулю импорт газа из РФ

Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

 Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

РСТ предупредил о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

 В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

Более 10 граждан Индии пострадали из-за удара по судну в Ормузском проливе

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

 Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12134 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов