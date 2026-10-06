Турция собирается направить в Саудовскую Аравию военные силы и средства обороны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Анкара вскоре намерена перебросить в Саудовскую Аравию еще больше военнослужащих и техники, сообщает во вторник Middle East Eye со ссылкой на источники.

"Несколько турецких источников во вторник заявили изданию, что Турция планирует в ближайшие недели нарастить военное присутствие в Саудовской Аравии, развернув там еще больше военных и оборонительных средств в то время, как хуситы усиливают атаки на королевство", - информирует газета.

Два собеседника издания уточнили, что с 2025 года Турция держит в королевстве технический персонал, системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам на важнейшие инфраструктурные объекты, в том числе энергетические.

Один высокопоставленный турецкий госслужащий добавил, что Анкара отправит дополнительное оборудование, техников, аварийные бригады и сопровождающие их войска. Он напомнил, что по соглашению Анкары и Эр-Рияда от 2010 года Турция может развертывать в королевстве ограниченные силы для обеспечения технических потребностей. Расширенное присутствие требует по конституции одобрения парламента Турции. Он отметил, что Турция еще не ратифицировала Мекканское оборонительное соглашение, но здесь приоритет могут отдать национальному законодательству.

Другое должностное лицо сказало, что Анкара разместит военные силы минимум в одном командном пункте, технические группы готовили его весь сентябрь; причем речь идет лишь о помощи в обороне.

Собеседники Middle East Eye также говорили о возможной отправке в королевство сил спецназначения Турции. Другие источники утверждали, что в Саудовскую Аравию перебросят турецких пилотов и самолеты, которые будут сбивать запускаемые хуситами дроны и баллистические ракеты.

"У нас нет планов отправлять много солдат и нет планов прямо вмешиваться в ситуацию в Йемене. (...) Анкара по-прежнему верит, что дипломатические усилия принесут результаты в предстоящие месяцы", - сказал газете один из высокопоставленных турецких чиновников.

Ожидается, что турецкие военные будут защищать западный участок стратегического нефтепровода "Восток-Запад", Эр-Рияд и святыни мусульман.

Накануне стало известно, что Пакистан и Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения договорились с Саудовской Аравией о развертывании военных сил на территории королевства для обеспечения его безопасности. Стороны осудили попытки хуситов нанести удары по саудовским городам Мекке и Медине, гражданским и экономическим объектам,заявив о "безоговорочном непринятии любых атак или угроз, направленных против безопасности и территориальной целостности королевства".

На прошлой неделе издание The Independent со ссылкой на источники писало, что от 30 тыс. до 40 тыс. военных Пакистана на данный момент находятся в Саудовской Аравии, они должны помогать в охране границ и отражении воздушных атак.