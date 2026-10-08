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Турция заявила, что ее помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами касается лишь обороны

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения не будет вести наступательные действия в поддержку Саудовской Аравии в ее конфликте с хуситами, заявил в четверг глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"Мекканское соглашение - это оборонительный, а не наступательный договор. Если одна страна-участница пакта подвергается нападению, то другие участники соглашения обязаны оказать ей поддержку в обеспечении обороны", - приводит слова министра издание "Сабах".

Фидан добавил, что Анкара обсуждает с Эр-Риядом совместные оборонительные меры против хуситов и то, как Пакистан - тоже участник пакта - может внести вклад в защиту королевства. При этом глава МИД подчеркнул, что Турция не будет направлять военных непосредственно в зону конфликта. Фидан добавил, что саудовская сторона озвучила "некоторые ожидания" от турецкой стороны, и что правительство Турции их рассмотрит.

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В среду ближневосточные СМИ сообщали, что Анкара намеревается предоставить Саудовской Аравии системы ПВО малой и средней дальности, а также технологии беспилотников и средства радиоэлектронной борьбы. Также отмечалось, что королевство работает над строительством военной базы для Турции.

Также "Сабах" уточняет, что Турция не сможет разместить военные силы в Саудовской Аравии, поскольку соглашение еще не ратифицировано турецким парламентом. На это Фидан ответил, что документ будет направлен на рассмотрение депутатов "в самое ближайшее время".

5 октября Пакистан и Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения договорились с Саудовской Аравией о развертывании военных сил на территории королевства для обеспечения его безопасности. Стороны осудили попытки хуситов нанести удары по саудовским городам Мекке и Медине, гражданским и экономическим объектам, и заявили о "безоговорочном непринятии любых атак или угроз, направленных против безопасности и территориальной целостности королевства".

Турция Саудовская Аравия хуситы Йемен
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