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Пакистан и Турция намерены перебросить войска в Саудовскую Аравию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пакистан и Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения договорились с Саудовской Аравией о развертывании военных сил на территории королевства для обеспечения его безопасности.

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"Стратегический политический и оборонный комитет Мекканского соглашения постановил немедленно перейти к реализации обязательств по коллективной обороне (...), предоставить военные силы и средства, а также обеспечить их быстрое развертывание на территории Саудовской Аравии", - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте пакистанского МИД.

В документе подчеркивается, что "безопасность каждой из трех стран-участниц соглашения является неотъемлемой частью их коллективной безопасности".

Стороны также осудили попытки хуситов нанести удары по саудовским городам Мекке и Медине, гражданским и экономическим объектам, и заявили о "безоговорочном непринятии любых атак или угроз, направленных против безопасности и территориальной целостности королевства".

Заявление опубликовано по итогам заседания Пакистана, Турции и Саудовской Аравии, прошедшего 5 октября в Эр-Рияде. Встреча состоялась в рамках Мекканского соглашения, которое страны подписали 7 августа и которое предусматривает, в частности, коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта.

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Пакистан Турция войска Саудовская Аравия
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