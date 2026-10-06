Поиск

Пашинян допустил, что Армения может выбрать предложение РФ по строительству новой АЭС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армения пока не приняла окончательного решения по поводу технологии для новой АЭС, может выбрать российский вариант, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По вопросу новой АЭС мы пока не приняли окончательного решения. Не исключаем российского варианта, не исключаем и другие варианты тоже", - сказал Пашинян в интервью программе "Ctrl Z" армянского новостного сайта Infocom.

По его словам, заинтересованность в АЭС возрастает, в основном, благодаря новым инвестиционным программам. "К примеру, Amazon готов осуществить в Армении инвестиции, но им нужна станция в 1 тыс. мегаватт. Им нужен 24-часовой стабильный ресурс в 1 тыс. мегаватт", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян не исключил возможности строительства нового энергоблока Армянской АЭС на 1 ГВт.

"Год назад Армения была страной с профицитом электроэнергии, сейчас в Армения стала государством с дефицитом электроэнергии. 8 августа между мной и президентом США был подписан меморандум о взаимопонимании, после чего в Армении были запущены два крупных дата-центра, кроме того, объемы уже утвержденных инвестиционных программ показывают, что Армения имеет дефицит электроэнергии. И мы должны думать о возможностях импорта электроэнергии, генерации на своих мощностях", - отмечал премьер.

"Раньше я говорил, что нам кроме модульных АЭС ничего не надо. Но сейчас мы должны понять (как действовать - ИФ), поскольку модульных реакторов по всей вероятности нам не хватит", - добавил он.

29 сентября гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам в Ереване, что новый энергоблок Армянской АЭС должен быть мощностью как минимум 1 ГВт.

"Мы сделали конкретное предложение правительству Армении по блоку-тысячнику в рамках нашего лучшего проекта ВВЭР-1000", - сказал Лихачев.

Ныне действующая Армянская АЭС состоит из двух энергоблоков с реактором ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1976 году и остановлен в 1989 году, второй - введен в 1980 году и продолжает работу до сих пор.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. "Росатом" и Армения обсуждают перспективы создания в республике новой атомной генерации.

Между тем, в подписанном между Арменией и США документе о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отмечается, что страны изучают возможности диверсификации и наращивания производства энергии, в том числе размещения малого модульного реактора.

В мае компания Sargent&Lundy (США) завершила предварительное технико-экономическое обоснование для оценки возможности замены энергоблока Армянской АЭС на малые модульные реакторы американской технологии.

Армения Никол Пашинян Росатом РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Либерийский танкер подвергся атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря

Что произошло за день: вторник, 6 октября

Проработкой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался

МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

 МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

Фон дер Ляйен настаивает, что к концу 2027 года ЕС сведет к нулю импорт газа из РФ

Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

 Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

РСТ предупредил о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

 В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

Более 10 граждан Индии пострадали из-за удара по судну в Ормузском проливе

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

 Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12134 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов