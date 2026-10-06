Пашинян допустил, что Армения может выбрать предложение РФ по строительству новой АЭС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армения пока не приняла окончательного решения по поводу технологии для новой АЭС, может выбрать российский вариант, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По вопросу новой АЭС мы пока не приняли окончательного решения. Не исключаем российского варианта, не исключаем и другие варианты тоже", - сказал Пашинян в интервью программе "Ctrl Z" армянского новостного сайта Infocom.

По его словам, заинтересованность в АЭС возрастает, в основном, благодаря новым инвестиционным программам. "К примеру, Amazon готов осуществить в Армении инвестиции, но им нужна станция в 1 тыс. мегаватт. Им нужен 24-часовой стабильный ресурс в 1 тыс. мегаватт", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян не исключил возможности строительства нового энергоблока Армянской АЭС на 1 ГВт.

"Год назад Армения была страной с профицитом электроэнергии, сейчас в Армения стала государством с дефицитом электроэнергии. 8 августа между мной и президентом США был подписан меморандум о взаимопонимании, после чего в Армении были запущены два крупных дата-центра, кроме того, объемы уже утвержденных инвестиционных программ показывают, что Армения имеет дефицит электроэнергии. И мы должны думать о возможностях импорта электроэнергии, генерации на своих мощностях", - отмечал премьер.

"Раньше я говорил, что нам кроме модульных АЭС ничего не надо. Но сейчас мы должны понять (как действовать - ИФ), поскольку модульных реакторов по всей вероятности нам не хватит", - добавил он.

29 сентября гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам в Ереване, что новый энергоблок Армянской АЭС должен быть мощностью как минимум 1 ГВт.

"Мы сделали конкретное предложение правительству Армении по блоку-тысячнику в рамках нашего лучшего проекта ВВЭР-1000", - сказал Лихачев.

Ныне действующая Армянская АЭС состоит из двух энергоблоков с реактором ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1976 году и остановлен в 1989 году, второй - введен в 1980 году и продолжает работу до сих пор.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. "Росатом" и Армения обсуждают перспективы создания в республике новой атомной генерации.

Между тем, в подписанном между Арменией и США документе о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отмечается, что страны изучают возможности диверсификации и наращивания производства энергии, в том числе размещения малого модульного реактора.

В мае компания Sargent&Lundy (США) завершила предварительное технико-экономическое обоснование для оценки возможности замены энергоблока Армянской АЭС на малые модульные реакторы американской технологии.