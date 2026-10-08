Подтверждена безопасность эксплуатации реактора Армянской АЭС до 2031 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представители Армении и России согласовали документы, подтверждающие безопасную эксплуатацию реакторной установки Армянской (Мецаморской) АЭС до 2031 года, заявило российское посольство в Ереване.

"В Ереване состоялось пятое заседание совместного координационного комитета с участием представителей Республики Армения, государственной корпорации "Росатом" и ее предприятий по вопросам повторного продления срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС. Участники заседания обсудили ход реализации проекта, а также результаты работ, выполненных в 2024-2026 годах российскими и армянскими специалистами", - говорится в сообщении.

Был обследован ряд зданий и сооружений общей площадью 15,9 тыс. кв. м, "разработаны и согласованы документы, подтверждающие безопасную эксплуатацию реакторной установки до 2031 года".

"Поставлено более 500 позиций оборудования и материалов, модернизирована система безопасности - система обеспечения ответственных потребителей. Также в настоящее время реализуется программа контроля металла реакторной установки", - уточняет посольство.

В пресс-службе Армянской АЭС после заседания заявили, что Армения и Россия подтвердили готовность продолжить совместную реализацию мероприятий в рамках программы повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.

"Стороны подчеркнули важность скоординированного и последовательного выполнения работ, направленных на обеспечение безопасной, надежной и долгосрочной эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. Они подтвердили готовность к продолжению сотрудничества и совместной работы в целях осуществления мероприятий, предусмотренных программой повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока", - сообщила администрация АЭС.

Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй блок (в рамках подписанного в 2014 году соглашения между Россией и Арменией) прошел модернизацию, срок его эксплуатации был продлен до 2026 года. Позже было принято решение о продлении срока эксплуатации и далее, до 2036 года. Проект оценивался в $150 млн.

По данным "Росатома", работы по продлению срока эксплуатации энергоблока до 2036 года условно можно разделить на два этапа: до 2031 и с 2031 по 2036 год.

"Большинство работ, связанных с 2031 годом, выполнено, и мы накануне в рамках рабочей группы отфиксировали 100%-е выполнение производственного задания. Дальше работа будет продолжаться в интересах 2036 года, и как у меня, так и у наших специалистов нет сомнений, что станция (возможность ее работы - ИФ) будет продлена до 2036 года. Конечно, последнее слово за эксплуатирующей организацией, за самой станцией, за регулятором, но, исходя из нашего опыта продления Кольской станции, горизонт 2036 года у нас не вызывает никаких сомнений и опасений. Надо просто засучив рукава эту работу доделать", - заявлял в сентябре глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Дальнейшее продление работы станции, до 2046 года, Лихачев считает экономически нецелесообразным. Более правильным, по его мнению, является строительство нового блока. Он должен быть мощностью, как минимум, 1 ГВт. Армянский премьер Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркивал, что окончательное решение по поводу строительства атомного блока будет носить исключительно экономический характер с учетом цены, качества, безопасности, сроков и гарантий.