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"Росатом" сделал Армении конкретное предложение по строительству энергоблока ВВЭР-1000

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Новый энергоблок Армянской АЭС должен быть мощностью, как минимум, 1 ГВт, заявил на брифинге после поездки в Ереван гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Новость, которая перед нами ставит определенные задачи, - это сформулировать наиболее конкурентоспособное предложение в ближайшие месяцы для выбора Арменией, соответственно, партнера, вендора для строительства нового блока. И в нашем понимании этот блок должен быть, как минимум один, мощностью, как минимум, 1 ГВт", - сказал он.

По его словам, так оцениваются потребности Армении на горизонте до 2040 года.

"Мы сделали конкретное предложение правительству Армении по блоку-тысячнику в рамках нашего лучшего проекта ВВЭР-1000. Именно эти ВВЭР мы тиражируем у себя, именно эти ВВЭР мы построили и продолжаем строить в Индии, в Иране, и в них сочетаются как очень высокая экономическая эффективность, а именно низкая стоимость электроэнергии, так и все необходимые системы безопасности поколения 3+", - сказал Лихачев.

Как считает "Росатом", это предложение - лучшее из того, что сейчас есть на мировом рынке.

"Конечно же, это в наших оценках. Пока ее, по крайней мере в Армении, не разделяют, но все необходимые материалы для нулевого этапа обсуждения, для входа в эту дискуссию мы сегодня официально передали (премьер-министру - ИФ) Николу Пашиняну", - сказал глава "Росатома".

По его словам, российская сторона готова рассматривать этот проект как интегрированный международный проект с привлечением международных поставщиков, "с которыми мы, несмотря на всё внешнее давление, продолжаем активно сотрудничать".

"Пока о конкретных компаниях, названиях, компетенциях говорить нет возможности, потому что здесь мы будем действовать исключительно из пожеланий заказчика, правительства Армении, ну и тех специалистов, которые будут возглавлять техническую сторону переговоров", - заявил Лихачев.

Армянская АЭС состоит из двух энергоблоков с реактором ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1976 году и остановлен в 1989 году, второй - введен в 1980 году и продолжает работу до сих пор.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. "Росатом" и Армения обсуждают перспективы создания в стране новой атомной генерации.

Алексей Лихачев Росатом Армения Армянская АЭС
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