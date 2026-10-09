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Алиев отметил появление 30 тысяч га суши из-за обмеления Каспия

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Обмеление Каспия остается одной из наиболее серьезных проблем, общая площадь морской поверхности уже уменьшилась на 20 тысяч кв. км, заявил на Каспийском экологическом саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его выступление приводит президентский сайт.

"Одной из наиболее серьезных проблем Каспия является его обмеление. Снижение уровня Каспийского моря продолжается уже многие годы. К сожалению, в последнее время этот процесс заметно ускорился, и ситуация продолжает ухудшаться. Наблюдается существенное сокращение акватории. Общая площадь морской поверхности уже уменьшилась более чем на 20 тыс. кв. км", - сказал он.

При сохранении нынешней тенденции последствия могут иметь катастрофический характер, добавил Алиев.

Он отметил, что проблема обмеления имеет не только экологическое измерение. "Снижение уровня моря непосредственно затрагивает интересы наших государств, влияет на жизнь людей в прибрежных районах, экономику, транспорт. Мы видим, как отступает береговая линия, меняется экосистема, возникают проблемы в работе портов и других объектов прибрежной инфраструктуры. Вследствие снижения уровня Каспийского моря только в азербайджанской части Каспия образовалось около 30 тысяч гектаров суши", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что еще в 2022 году на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде он предложил создать специальные экспертные группы для выявления причин обмеления и определения мер по предотвращению дальнейшего снижения уровня моря.

"Прошедшие годы подтвердили актуальность этой инициативы. Нам необходимо перейти от общего обсуждения проблемы к созданию постоянно действующего механизма сотрудничества и контроля за выполнением принятых решений", - сказал глава государства.

Алиев добавил необходимость определить, прежде всего, весь комплекс факторов, влияющих на снижение уровня Каспийского моря, и иметь объективную научную оценку дальнейшего развития ситуации.

Азербайджан Ильхам Алиев Каспийское море Каспий
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