Прикаспийские государства составят прогноз по уровню воды в Каспии на 50 лет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Страны каспийского бассейна - Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран и Туркменистан - договорились подготовить прогноз по уровню воды в Каспийском море на ближайшие 50 лет, сообщил глава Минприроды Александр Козлов после Каспийского саммита в Туркменистане.

"Какую задачу ставим мы сейчас себе? И благодаря нашим лидерам, сегодня соглашения подписаны, и я уверен, мы эту задачу выполним. Это сделать прогноз на ближайшие 50 лет, который позволит экономикам наших стран иметь правильное планирование для создания тех же объектов инфраструктуры, управлением экономиками, перевозками. И самое главное - людям ответить на те вопросы, которые они задают: что происходит с Каспием, на что это будет влиять, как это будет происходить в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, "ученые пяти институтов, в том числе РАН, трудятся над этим, и наша страна сотрудничает плотно с учеными других стран". Планируется, что эта работа займет несколько лет, после чего ее результаты можно будет представить общественности.

"Нам надо научиться адаптироваться к тем условиям, в которых нам приходится жить. Планы адаптации - это очень важная, большая работа, потому что она не на год, не на два, а на десятилетия и столетия вперед", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в 2014 году пять прикаспийских государств подписали соглашение, в рамках которого их специалисты обмениваются данными о наблюдаемых изменениях на Каспийском море и краткосрочными прогнозами по уровню воды.

"Мы видим, что статистика, которая сегодня есть, говорит, что был и спад Каспия, и подъем Каспия. Мы находимся в периоде спада. Соответственно нашим ученым предстоит ответить на вопрос: это продолжится дальше и есть ли какие-то факторы, которые нужно учесть, чтобы не допустить снижения отметок", - заключил Козлов.

Отвечая на вопрос, может ли Каспию грозить судьба Аральского моря, министр ответил: "Думаю, что нет".

Российские специалисты наблюдают за Каспием с XIX века: с 1939 года по 1977 год отметка Каспийского моря упала на 3 м по балтийской системе измерения, а с 1977 по 1995 год вода поднялась, но уже на 2,4 м, но с 1996 года вновь пошло снижение уровня (на 2,4 м к 2021 году), сообщил глава Минприроды. В настоящее время, по его словам, в регионе наблюдается рост температуры, что приводит к усилению испарения воды не только на Каспии, но и в питающих его реках. Одновременно происходит изменение ветров, что приводит к уменьшению осадков, которые приходят с Атлантического океана.