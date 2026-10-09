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Летящие к Земле облака плазмы вызовут магнитные бури в пятницу и в воскресенье

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Одно из трех выброшенных Солнцем облаков плазмы приблизится к Земле в пятницу вечером, оно вызовет средние по интенсивности магнитные бури и интенсивные полярные сияния в северных широтах, два других прибудут к планете в воскресенье, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Первое из облаков, выброшенное ещё во вторник, 6 октября, в ходе солнечной вспышки класса M1.4, прибудет к Земле уже сегодня после 18 часов по московскому времени, вызвав магнитные бури уровня G2 и, предположительно, запустив интенсивные полярные сияния на широтах от 55-60 градусов и выше", - говорится в сообщении лаборатории.

"Два других облака, покинувших Солнце с интервалом в сутки 7 и 8 октября (второе - после вчерашней самой сильной вспышки этой осени), по прогнозам должны слиться по пути к Земле в одну структуру и совместно ударить по планете в воскресенье в середине дня. Предварительно на это время прогнозируется вторая буря такого же уровня G2, что и первая", - сообщили ученые.

Земля
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