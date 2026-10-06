Два крупных облака плазмы выброшены Солнцем в направлении Земли

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Две сильные вспышки класса М на Солнце выбросили в сторону Земли два облака плазмы крупного размера, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН во вторник.

"За последние три часа на Солнце произошло ещё две сильных вспышки уровня M1.9 и M1.4, которые заняли, соответственно, второе и третье место по силе среди всех событий осени 2026 года", - говорится в сообщении лаборатории.

"Для обеих вспышек работающие в космосе телескопы уже передали на Землю изображения событий. Исходя из них, в направлении Земли были выброшены как минимум два облака плазмы довольно крупного размера", - сообщили ученые.

Они отметили, что риски для Земли станут известны после уточнения направления движения облаков.

По словам ученых, несмотря на то, что всплеск активности уже достиг самого сильного уровня как минимум за месяц, абсолютный уровень происходящих взрывов является умеренным.

"Для того, чтобы пробить порог X, мощность вспышек должна вырасти еще примерно в пять раз. С другой стороны, если энергия на Солнце продолжит выбрасываться текущими темпами, это вполне может произойти уже сегодня", - сообщили в лаборатории.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.