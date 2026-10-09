Поиск

Прикаспийские страны создадут спецкомиссию по проблеме Каспия

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президенты пяти прикаспийских стран (Азербайджан, РФ, Туркменистан, Казахстан и Иран) по итогам Каспийского экологического саммита в пятницу в Туркменистане приняли решение об учреждении специальной комиссии для решения проблем, связанных с обмелением Каспия, первое заседание пройдет в Азербайджане в I полугодии 2027 года.

Согласно документу, опубликованному азербайджанскими СМИ, в состав комиссии войдут заместители глав правительств Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, высокопоставленные представители РФ и Ирана.

"Основной целью Комиссии является обеспечение определения причин обмеления Каспийского моря, а также разработки и реализации согласованных комплексных мер по борьбе с негативными процессами, вызванными его обмелением", - отмечается в решении.

Состав комиссии будет определен в течение трех месяцев. Первое заседание комиссии планируется в первом полугодии 2027 года в Азербайджане. На этом заседании планируется утверждение регламента комиссии. Последующие заседания будут проводиться поочередно на территориях прикаспийских государств.

При этом в рамках комиссии могут быть созданы специализированные рабочие группы, отмечается в документе.

Азербайджан РФ Иран Казахстан Туркменистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хуситы пообещали и дальше наносить удары по саудовским аэропортам

 Хуситы пообещали и дальше наносить удары по саудовским аэропортам

Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 21

 Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 21

Сервисы "Яндекса" в Казахстане работают со сбоями в воскресенье

 Сервисы "Яндекса" в Казахстане работают со сбоями в воскресенье

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 октября

Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

 Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы

Трамп считает, что РФ стремится к урегулированию украинского конфликта

Ураган "Исайас" оставил после себя масштабные разрушения

 Ураган "Исайас" оставил после себя масштабные разрушения

Удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде привел к гибели 12 человек

Запрет на экспорт из России дизельного топлива частично снят
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3872 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12228 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов