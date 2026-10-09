Прикаспийские страны создадут спецкомиссию по проблеме Каспия

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президенты пяти прикаспийских стран (Азербайджан, РФ, Туркменистан, Казахстан и Иран) по итогам Каспийского экологического саммита в пятницу в Туркменистане приняли решение об учреждении специальной комиссии для решения проблем, связанных с обмелением Каспия, первое заседание пройдет в Азербайджане в I полугодии 2027 года.

Согласно документу, опубликованному азербайджанскими СМИ, в состав комиссии войдут заместители глав правительств Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, высокопоставленные представители РФ и Ирана.

"Основной целью Комиссии является обеспечение определения причин обмеления Каспийского моря, а также разработки и реализации согласованных комплексных мер по борьбе с негативными процессами, вызванными его обмелением", - отмечается в решении.

Состав комиссии будет определен в течение трех месяцев. Первое заседание комиссии планируется в первом полугодии 2027 года в Азербайджане. На этом заседании планируется утверждение регламента комиссии. Последующие заседания будут проводиться поочередно на территориях прикаспийских государств.

При этом в рамках комиссии могут быть созданы специализированные рабочие группы, отмечается в документе.