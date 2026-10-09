Главы МИД Армении и Турции обсудили вопросы сотрудничества

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы сотрудничества между странами.

"Министры обсудили вопросы армяно-турецкого сотрудничества. Мирзоян и Фидан также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и многосторонних платформ", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.