Саудовский посол заявил, что хуситы более не контролируют Баб-эль-Мандебский пролив

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Посол Саудовской Аравии в Йемене Мухаммед аль-Джабир в пятницу заявил, что движение "Ансар Аллах" (хуситы) удалось полностью выбить из районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

"Баб-эль-Мандебский пролив очищен от остатков террористического ополчения хуситов", - приводит "Анадолу" его слова.

Других подробностей он не предоставил, уточняет агентство.

Подтверждение этой информации со стороны хуситов не поступало. Ранее йеменские правительственные силы также утверждали, что освободили Моху от хуситов. Но, как отмечало издание Middle East Eye, различные источники информации свидетельствуют, что "Ансар Аллах" удерживает этот портовый город. Также поступали сообщения, что линия фронта в этом районе меняется незначительно, стороны обмениваются ракетными ударами.

Между тем, военные источники также заверили телеканал "Аль-Арабийя", что правительственные силы вернули под свой контроль и пролив, и остров Перим, ранее занятый хуситами.

Однако в то же время источники сообщили о переброске хуситами подкреплений для помощи своим осажденным подразделениям в районе Дубаб на юго-западном побережье Йемена. Также ночью хуситы нарастили удары ракетами и БПЛА в районе Баб-эль-Мандебского пролива. В свою очередь самолеты арабской коалиции продолжали наносить удары по позициям хуситов в провинциях Сана и Саада.