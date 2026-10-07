В Йемене из-за боев беженцами стали больше 200 тысяч человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Йемене 201 217 человек были вынуждены покинуть дома боев между движением "Ансар Аллах" (хуситы) и правительственными войсками, сообщило Международная организация по миграции (МОМ) ООН.

"Это число растет с каждым днем, как и гуманитарные нужды населения. Средства на помощь нуждающимся иссякают с угрожающей скоростью", - говорится в докладе организации.

В середине сентября число перемещенных лиц составило 76 тысяч человек, а к концу месяца - превысило 145 тысяч. По последним данным, больше всего людей бежали из западных регионов Йемена, в частности, городов Таиз, Лахдж и Аден.

Всемирная организация здравоохранения 6 октября заявила о необходимости увеличить финансирование здравоохранения в Йемене с $9 млн до $31 млн для борьбы со вспышками инфекционных заболевания и оказания помощи пострадавшим.

МОМ призывает все стороны конфликта предоставить безопасный и беспрепятственный доступ жителей к гуманитарной помощи, а также "защищать гражданских и сотрудников гуманитарных миссий".

4 октября признанное на международном уровне правительство Йемена при поддержке Саудовской Аравии начало контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. По данным издания Middle East Eye, 6 октября хуситы нанесли удары по саудовским аэропортам в городах Эр-Рияд и Абха, а также по авиабазе в районе Хамис-Мушайт. Кроме того, уточняет издание, различные источники информации показывают, что "Ансар Аллах" удерживает портовый город Моха, расположенный примерно в 74 км к северу от пролива, несмотря на утверждения йеменских войск об освобождении города от хуситов. Боевые действия в этом районе в значительной степени сводятся к ударам дальнобойными ракетами по позициям противников.

По информации The National, с воскресенья хуситы взяли в кольцо Таиз - третий по величине город Йемена. "Ансар Аллах" перекрыло маршруты снабжения Таиза из портового города Аден, где заседает правительство Йемена. Также в Таизе может возникнуть перебои с водой, поскольку из-за собственного недостаточного водоснабжения он полагается на поставки из столицы Саны, подконтрольной хуситам. Йеменские войска со своей стороны сообщали об ударах по хуситам на юге провинции Таиз.

Военный представитель хуситов Яхья Сари сообщил 7 октября, что бойцы движения остановили наступление правительственных сил в провинции Эль-Джауф на севере страны. По его словам, хуситы применили баллистические ракеты и дроны и нанесли противнику урон в живой силе и технике.