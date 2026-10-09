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В КСИР заявили об ударе по СПГ-танкеру за несанкционированный проход через Ормузский пролив

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Cилы Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) нанесли удар по танкеру NV Sunchine, перевозившему сжиженный природный газ, за попытку незаконно, по мнению иранской стороны, пройти через Ормузский пролив.

"Крупный СПГ-танкер NV Sunshine, принадлежащий компании Natwealth, который пытался пройти по незаконному маршруту в южной части Ормузского пролива, подвергся удару", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале КСИР.

В нем отмечается, что удар привел к возгоранию двигательной установки, а также машинного отделения судна.

В КСИР также заявили, что их ВМС контролируют Ормузский пролив и что они будут "решительно пресекать любые попытки врага изменить этот порядок".

Накануне Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало об инциденте примерно в 24 км к западу от Аль-Джазиры - населенного пункта на территории ОАЭ. Отмечалось, что в судно попал снаряд неизвестного происхождения. В результате на нем вспыхнул пожар, который впоследствии удалось потушить.

О пострадавших и ущербе окружающей среде UKMTO не уточняло.

КСИР Иран Ормузский пролив
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В КСИР заявили об ударе по СПГ-танкеру за несанкционированный проход через Ормузский пролив

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