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Трамп заявил, что в четверг через Ормузский пролив вывезли 28 млн баррелей нефти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что за четверг 8 октября из Персидского залива через Ормузский пролив удалось транспортировать 28 млн баррелей нефти.

"Вчера мы провезли 28 млн баррелей", - сказал он, выступая на мероприятии в честь предстоящего праздника Дня Колумба.

По его словам, речь идет об очень крупных показателях, даже в сравнении со статистикой до нападения США и Израиль на Иран 28 февраля. В то же время Трамп заверил, что американская блокада иранских портов соблюдается неукоснительно.

Также Трамп пообещал в ближайшем будущем сделать важное заявление по проблеме цен на дизель.

Хроника 28 февраля – 09 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Дональд Трамп Ормузский пролив
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