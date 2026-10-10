Трамп благодарен Путину за "крупную сделку" по дизелю

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен российскому коллеге Владимиру Путину за согласие поставить существенные объемы дизельного топлива.

"Это крупная сделка. Наша страна получит очень большое количество горючего. И, честно говоря, я благодарен президенту Путину", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп добавил, что особенно доволен тем, что речь идет именно о дизельном топливе, так как в США сейчас повышенный спрос именно на такое горючее.

Также он отметил, что такие поставки важны как для США, "но и для всего мира".

Трамп не стал подробно отвечать на просьбы прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего соглашение.

Сначала он переспросил, кто именно его критикует. Узнав, что речь о Зеленском, Трамп лишь ответил: "ОК". Чуть позже журналисты вновь спросили Трампа, что он думает по поводу прозвучавших из Киева высказываний о том, что сделка - слабый ход. "Мы сильный партнер. Это топливо нам нужно для всего мира, так что мы очень рады, что его получим", - ответил президент США.