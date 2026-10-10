В Дели задержан лидер "Народной партии тараканов" и двое его соратников

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Индийская полиция задержала лидера "Народной партии тараканов" Абхиджита Дипке и двоих его соратников в преддверии акции протеста, сообщает в субботу "Аль-Арабийя".

По данным телеканала, задержание проведено в самолете по их прибытии в аэропорт Дели. Позже в столице Индии партия запланировала акцию протеста против индийской избирательной комиссии.

Ранее "Народная партия тараканов" угрожала общенациональными протестами в случае, если руководитель избиркома Гьянеш Кумар не подаст в отставку.

Оппозиционные партии обвиняют избирком в предвзятости и утверждают, что списки избирателей были изменены, чтобы привести "Индийскую народную партию" премьера Нарендры Моди к победе на выборах.

В избиркоме Индии, в свою очередь, заявили, что "разные точки зрения являются нормальной частью принятия решения в любом учреждении". Партия Моди выступила в защиту избиркома и выразила мнение, что оппозиция начала "клеветническую кампанию", поскольку регулярно проигрывает на выборах.