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Индийская полиция пресекла акцию протеста "Народной партии тараканов" в Дели

Индийская полиция пресекла акцию протеста "Народной партии тараканов" в Дели
Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Двое полицейских и несколько протестующих получили ранения в субботу во время полицейской операции по пресечению акции протеста "Народной партии тараканов" в Дели, сообщает индийское агентство PTI.

По его данным, в разных частях города задержаны около тысячи человек, среди которых и видные представители оппозиции.

Ранее индийская полиция запретила проведение каких-либо массовых акций в столице страны в субботу. В городе размещены более 30 тыс. полицейских.

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Кроме того, сообщается о задержании лидера "Народной партии тараканов" Абхиджита Дипке и двоих его соратников. Оно было проведено в самолете по их прибытии в аэропорт Дели.

Ранее "Народная партия тараканов" угрожала общенациональными протестами в случае, если руководитель избиркома Гьянеш Кумар не подаст в отставку.

Оппозиционные партии обвиняют избирком в предвзятости и утверждают, что списки избирателей были изменены, чтобы привести "Индийскую народную партию" премьера Нарендры Моди к победе на выборах.

В избиркоме Индии, в свою очередь, заявили, что "разные точки зрения являются нормальной частью принятия решения в любом учреждении". Партия Моди выступила в защиту избиркома и выразила мнение, что оппозиция начала "клеветническую кампанию", поскольку регулярно проигрывает на выборах.

Дели Индия Индийская народная партия Народная партия тараканов
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