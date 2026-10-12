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"Народная партия тараканов" требует от полиции Дели согласовать дату акции протеста

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Активисты индийского оппозиционного молодежного движения "Народная партия тараканов" направили в полицию Дели требование установить им дату и время проведения протестной акции и дали на ответ 24 часа, пишет Times of India.

"Мы надеемся, что полиция назначит нам дату, иначе в течение суток мы примем другое решение. Мы не позволим им затягивать решение вопроса", - заявил изданию один из активистов.

10 октября во время полицейской операции по пресечению акции протеста "Народной партии тараканов" в Дели двое полицейских и несколько протестующих получили ранения. В разных частях города задержаны около 5 тысяч человек, среди которых и видные представители оппозиции. Полиция запретила проведение каких-либо массовых акций в Нью-Дели 10 октября.

Город продолжают патрулировать более 30 тысяч полицейских.

Сообщалось о задержании лидера "Народной партии тараканов" Абхиджита Дипке и двоих его соратников. Их задержали в самолете по приземлении в Дели.

Ранее "Народная партия тараканов" угрожала общенациональными протестами в случае, если руководитель избиркома Гьянеш Кумар не подаст в отставку. Оппозиционные партии обвиняют избирком в предвзятости и утверждают, что списки избирателей были изменены, чтобы привести "Индийскую народную партию" премьера Нарендры Моди к победе на выборах.

В избиркоме Индии, в свою очередь, заявили, что "разные точки зрения являются нормальной частью принятия решения в любом учреждении". Партия Моди выступила в защиту избиркома и выразила мнение, что оппозиция начала "клеветническую кампанию", поскольку регулярно проигрывает на выборах.

Дели Нью-Дели Индия Гьянеш Кумар Нарендра Моди Народная партия тараканов
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