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КСИР сообщил о подрыве супертанкера на мине в Ормузском проливе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о подрыве нефтяного супертанкера танкера на мине во время прохождения Ормузского пролива, передает агентство Tasnim.

"На перевозившем сырую нефть супертанкере, который пытался пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, произошел мощный взрыв после столкновения с морской миной", - говорится в заявлении КСИР.

В нем указывается, что танкер шел с отключенной системой автоматической идентификации, пытаясь выйти из пролива с грузом сырой нефти.

Тем временем, по сообщению Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в Ормузском проливе и прилегающих районах с начала октября было атаковано 11 торговых судов.

Атаки, в основном на танкеры, перевозившие сырую нефть, происходили практически ежедневно. При этом, как отмечает Военно-морской институт США, их осуществляли как Иран, так и Соединенные Штаты. Американские ВМС наносили удары по судам, которые, по утверждению Пентагона, нарушали блокаду или оказывали военное содействие Ирану.

По данным аналитической службы Lloyd's List Intelligence, несмотря на рост числа нападений на суда, продолжает увеличиваться интенсивность судоходства, а объемы экспорта сырой нефти с Ближнего Востока приближаются к довоенным показателям.

В период с 28 сентября по минувшую среду было зафиксировано в общей сложности 143 прохода судов, что на три больше, чем за предыдущую неделю. За этот период количество проходов судов в восточном направлении выросло на 7,1%, тогда как в западном - сократилось на 4,2%.

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