Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Танкер, шедший через Ормузский пролив, попал под обстрел, сообщает в субботу Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна передал сообщение, что танкер получил попадание снаряда неизвестного происхождения по левому борту; на борту начался пожар. Никто из членов экипажа не пострадал. Данных об ущербе окружающей среде не поступало", - говорится в сообщении UKMTO.

UKMTO рекомендует судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности, пока идет расследование инцидента.