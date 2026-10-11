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Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Танкер, шедший через Ормузский пролив, попал под обстрел, сообщает в субботу Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна передал сообщение, что танкер получил попадание снаряда неизвестного происхождения по левому борту; на борту начался пожар. Никто из членов экипажа не пострадал. Данных об ущербе окружающей среде не поступало", - говорится в сообщении UKMTO.

UKMTO рекомендует судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности, пока идет расследование инцидента.

Ормузский пролив UKMTO
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