Истребитель ВМС США нанес ракетный удар по торговому судну в Оманском заливе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по торговому судну под флагом Панамы, которое пыталось нарушить блокаду Ирана, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США вывели из строя коммерческое грузовое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался прорвать действующую морскую блокаду Ирана", - говорится в сообщении.

По данным командования, "американский военный истребитель нанес удар высокоточным боеприпасом по кормовой части судна Ocean Molica (также известного как Arika Sun) под флагом Панамы. В результате силовая установка судна была полностью выведена из строя, экипаж не пострадал".

При этом указывается, что "крупное грузовое судно пыталось пройти через воды региона, выйдя ранее из иранского порта".

Силы CENTCOM возобновили блокаду всех судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, 14 июля. За три месяца строгого обеспечения режима блокады были выведены из строя четыре коммерческих судна, а 135 судов были развернуты в обратном направлении. Кроме того, за этот же период силы США уничтожили 10 танкеров, связанных с многомиллиардной теневой сетью Корпуса стражей исламской революции, отметили в командовании.

Американские военные настоятельно рекомендуют морякам соблюдать требования и предупреждения сил CENTCOM, касающиеся блокады. Экипажам также предлагается отслеживать сообщения системы "Извещения для мореплавателей" (Notice to Mariners) и выходить на связь с ВМС США по 16-му каналу УКВ-радиосвязи при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.