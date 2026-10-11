Нефтяной танкер подвергся удару в Ормузском проливе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер в воскресенье подвергся удару при выходе из Ормузского пролива, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным, полученным управлением, судно, следовавшее через Ормузский пролив, получило удар неустановленным снарядом в левый борт.

В ведомстве добавили, что в результате удара судно было повреждено, однако экипаж находится в безопасности, а сообщений об ущербе для окружающей среды не поступало.

Заместитель начальника штаба иранских ВМС контр-адмирал Хабиболла Сайяри в воскресенье заявил, что военные Ирана продолжат наносить удары по судам в Ормузском проливе в случае необходимости.

"Мы уже наносили удары по судам противника, и если вновь произойдет что-то, направленное против Ирана, мы снова ударим по ним. У нас нет ограничений, и мы располагаем как специальными, так и универсальными средствами и возможностями", - сказал он.

Накануне UKMTO сообщило, что с начала октября в Ормузском проливе и прилегающих районах было атаковано 11 торговых судов.

Атаки, в основном на танкеры, перевозившие сырую нефть, происходили практически ежедневно. При этом, как отмечает Военно-морской институт США, их осуществляли как Иран, наносивший удары по судам, нарушающим установленные Тегераном правила транзита, так и Соединенные Штаты. Американские ВМС наносили авиаудары по судам, которые, по утверждению Пентагона, нарушали блокаду или оказывали военное содействие Ирану.