Иранские военные намерены продолжать атаковать суда в Ормузском проливе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Иранские военные продолжат наносить удары по судам в Ормузском проливе в случае необходимости, заявил заместитель начальника штаба иранских ВМС контр-адмирал Хабиболла Сайяри. Его слова передают государственные СМИ.

"Мы уже наносили удары по судам противника, и если вновь произойдет что-то направленное против Ирана, мы снова ударим по ним. У нас нет ограничений, и мы располагаем как специальными, так и универсальными средствами и возможностями", - сказал он.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что с начала октября в Ормузском проливе и прилегающих районах было атаковано 11 торговых судов.

Атаки, в основном на танкеры, перевозившие сырую нефть, происходили практически ежедневно. При этом, как отмечает Военно-морской институт США, их осуществляли как Иран, наносивший удары по судам, нарушающим установленные Тегераном правила транзита, так и Соединенные Штаты. Американские ВМС наносили авиаудары по судам, которые, по утверждению Пентагона, нарушали блокаду или оказывали военное содействие Ирану.

При этом, по данным аналитической службы Lloyd's List Intelligence, несмотря на рост числа нападений на суда, продолжает увеличиваться интенсивность судоходства, а объемы экспорта сырой нефти с Ближнего Востока приближаются к довоенным показателям.

В период с 28 сентября по 7 октября было зафиксировано в общей сложности 143 прохода судов. За этот период количество проходов судов в восточном направлении выросло на 7,1%, тогда как в западном - сократилось на 4,2%.