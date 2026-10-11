Евродепутат Глюксманн избран от соцпартии кандидатом на выборах во Франции в 2027 г.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Во Франции на праймериз Социалистической партии и движения "Общественное место" победил депутат Европарламента, журналист и кинодокументалист Рафаэль Глюксманн, набрав в первом туре более 66% голосов и став официальным кандидатом на президентских выборах 2027 года, сообщает в воскресенье Le Figaro.

"Теперь, выиграв свою ставку, социал-демократу предстоит сплотить вокруг себя проигравших соперников, в частности Оливье Фора и Сеголен Руаяль, а также выдержать конкуренцию со стороны Франсуа Олланда", - пишет издание.

Бывший президент Франции социалист Олланд не исключает своего личного выдвижения на президентских выборах и планирует принять окончательное решение в декабре. В случае своего выдвижения он пойдет на выборы как самостоятельный кандидат вне рамок прошедших праймериз.

Как отмечает Le Figaro, сооснователю и лидеру движения "Общественное место" предстоит еще "долгий и извилистый путь, прежде чем можно будет всерьез говорить о переезде в Елисейский дворец в мае следующего года".

"Однако, победив на праймериз социалистов, Рафаэль Глюксманн преодолел важнейший этап в реализации своего политического замысла. Причем сделал это весьма убедительно", - говорится в публикации.

Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор получил только 14,46%.