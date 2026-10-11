Хуситы сообщили, что за сутки провели четыре операции против Саудовской Аравии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил в воскресенье, что за последние сутки это движение провело четыре операции по нанесению ударов по Саудовской Аравии.

"За последние сутки наши вооруженные силы провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также дронов", - написал Сари в соцсети X.

Он отмечает, что в рамках этих операций хуситы нанесли удары по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, по газовому объекту Shugadam и по НПЗ Tanajib компании Saudi Aramco в Восточной провинции, а также по Международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме.

Сари предупредил, что хуситы продолжат операции в Саудовской Аравии. Он призвал отказаться от поездок в Саудовскую Аравию, предупредив, что, за исключением священных городов Мекка и Медина, в стране небезопасно.