Новый президент Эстонии Юлле Мадизе вступит в должность в понедельник

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Избранный президент Эстонии Юлле Мадизе (Ulle Madise) в понедельник принесет присягу в парламенте, после чего будет считаться официально вступившей в должность, сообщила канцелярия парламента.

Мадизе была избрана главой государства на внеочередном заседании парламента 2 сентября на безальтернативной основе в первом туре голосования. За ее кандидатуру проголосовал 71 депутат из 101. Для избрания требовалась поддержка не менее двух третей или не менее 68 голосов депутатов.

Мадизе заменит уходящего президента Алара Кариса (Alar Karis), который пробыл на этом посту один пятилетний должностной срок и в июне отказался баллотироваться на второй по личным причинам. Она станет седьмым президентом Эстонии и второй женщиной на этом посту.

Мадизе родилась 11 декабря 1974 года в Эстонии. Окончила юридический факультет Тартуского университета, преподавала конституционное право в Тартуском университете и Таллинском техническом университете. Доктор юридических наук. С 2015 года занимала должность канцлера юстиции С 2000 года замужем за Лаури Мадизе, судьёй Общего суда Суда Европейского союза.

Является беспартийным государственным деятелем и считается независимым политиком, который стремится давать объективную правовую оценку решениям и действиям государства. Так, за более чем десять лет работы на посту канцлера юстиции Мадизе успела сформулировать достаточно подробную позицию по целому кругу так называемых русских вопросов, пишет, в частности, русскоязычное издание Rus.Postimees. Будучи канцлером юстиции, она выступала против коллективного ограничения прав людей из-за российского гражданства. Она также была против подхода, при котором Конституция Эстонии могла бы создавать впечатление, что русскоязычные жители страны рассматриваются как единая угроза национальной безопасности. Она поддерживала расширение возможностей для получения эстонского гражданства детьми, родившимися в стране у родителей без гражданства.

Защищая ведущую роль эстонского языка, Мадизе не выступала за запрет русского языка как такового и проводила границу между обязательностью государственного языка и правом людей пользоваться родным языком в частной жизни.

После начала специальной военной операции России на Украине отвергала аргумент о том, что участие российских граждан в местных выборах само по себе создает угрозу безопасности.

Комментируя санкции против России и ее граждан, Мадизе заявляла, что они могут быть оправданны, однако российское гражданство само по себе не лишает человека права на индивидуальное рассмотрение его ситуации.