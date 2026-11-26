Кушнер заявил, что Европа ведет прокси-войну против России

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что украинский конфликт превратился в прокси-войну Европы против России.

"Эта война в некотором смысле ограничена Украиной, но в сущности превратилась в войну чужими руками, в ходе которой Европа финансирует и вооружает Украину против России", - сказал Кушнер в интервью в эфире подкаста главы медиакомпании Axel Springer Матиаса Депфнера.

По его мнению, "не потребуется много просчетов, чтобы ситуация приобрела массовый характер".

Спецпосланник президента США охарактеризовал украинский кризис как результат "плохих решений и просчетов многих лидеров на протяжении многих лет". Он также заявил, что в Европе много "необоснованных страхов".

Именно поэтому, по его словам, европейцы были исключены из переговоров между Украиной, Россией и США в Объединенных Арабских Эмиратах в начале этого месяца.

"Европа не была представлена в Абу-Даби, потому что президент Путин видит много провокационных заявлений со стороны Европы и много провокационных действий со стороны Европы. И поэтому, по его мнению, он не видит, что они готовы к миру. Он считает, что они хотят стратегического поражения России", - сказал Кушнер.

Он добавил, что наиболее важным вопросом, которым занимаются США, является послевоенная архитектура безопасности в Европе.

Послевоенное урегулирование облегчило бы решение территориального вопроса, включая вопрос о том, должна ли Украина отдать часть своих земель России, считает он.

"Когда люди увидят долгосрочную стабильность и путь к миру, я думаю, они будут немного более гибкими в том, где провести черту", - сказал Кушнер.

Он также выразил мнение, что мир возможен, если обе стороны смогут отбросить прошлые обвинения. "Мы не можем повернуть время вспять, верно? Поэтому я рассматриваю это как аналогию с гольфом. Мы должны играть мячом там, где он лежит", - сказал спецпосланник.

Он также отметил, что ни Киев, ни Европа не предложили своих вариантов решения конфликта.

"Мы спрашивали европейцев и украинцев, есть ли у них идея получше, как этого достичь, но пока никто нам ее не представил", - заявил Кушнер.